Audiences télé du lundi 2 avril : "Clem" de TF1 devance "Le Chalet" de France 2

Les séries françaises de TF1 et France 2 étaient à l'honneur lundi soir à la télévision tandis que France 3 a été relégué à la sixième place, derrière TMC et C8.

Les séries françaises à l'honneur. TF1 a pris la tête des audiences de la télévision lundi soir en diffusant deux nouveaux épisodes de la saison 8 de la série française Clem. Les deux inédits de la soirée ont passionné 4,5 millions de téléspectateurs, soit 19,8% de part d'audience. Néanmoins par rapport à la semaine dernière, la série a perdu 200.000 fidèles et un point de part d'audience.

À la deuxième place se trouvait France 2 et la suite de sa série française Le Chalet. Les deux épisodes inédits ont attiré près de trois millions de téléspectateurs, soit 12,4% du public. Après un bon démarrage, l'audience du Chalet est stable avec seulement 83.000 téléspectateurs de moins que la semaine précédente.

C'est M6 qui a pris la troisième position du classement avec son jeu d'aventure Wild, la course de survie. Ce deuxième épisode de l'émission présentée par Stéphane Rotenberg a rassemblé 2,2 millions de fans, soit 9,4% du public. Un bilan en baisse de 150.000 téléspectateurs après un démarrage en demi-teinte la semaine précédente.

TMC et C8 dépassent le million. France 3 s'est fait devancer par TMC et C8 pour les places suivantes lundi soir. TMC diffusait Transporteur II, un film d'action à succès qui a fasciné 1,6 million de téléspectateurs (soit 6,9% du public). Sur ses talons se trouvait C8 qui proposait San Andreas. Le film porté par Dwayne Johnson a attiré 1,4 million de cinéphiles, soit 6,2% de part d'audience.

Un documentaire en baisse. France 3 n'arrivait qu'à la sixième place lundi soir avec son documentaire inédit Antoine Duléry et Chanee sur la terre des ours qui n'a séduit que 1,3 million d'amateurs de nature. La semaine précédente, Muriel Robin et Chanee sur la terre des jaguars avait rassemblé 1,9 million de téléspectateurs.