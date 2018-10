Audiences télé du lundi 15 octobre : "Ils ont échangé mon enfant" devance "L'amour est dans le pré"

Le téléfilm Ils ont échangé mon enfant, a réuni plus de cinq millions de téléspectateurs sur TF1, devant L'amour est dans le pré de M6 et France 2, lundi soir. L'histoire vraie de Sophie Serrano, dont la fille a été échangée avec un autre bébé à sa naissance, a rassemblé 5,05 millions de téléspectateurs, soit 22,5% du public. Le programme porté par Julie de Bona et Augustin Galiana était divisé en deux parties. Trois ans plus tôt, les deux familles ont obtenu près de deux millions d'euros.

L'Amour est dans le pré n'a atteint que la deuxième place du classement des audiences de la télévision lundi soir. Les deux épisodes du programme phare de M6 ont intéressé 3,63 millions de téléspectateurs, soit 17,3% du public. Sur une semaine, le programme a perdu 500.000 fans.

Troisième place pour Take Two. France 2 a pris la troisième marche du podium avec la suite de sa nouvelle série américaine Take Two : enquêtes en duo. Les deux premiers épisodes de la soirée ont séduit 2,35 millions de curieux, soit 9,1% du public, un score également à celui de la semaine précédente.

À la quatrième place, on retrouve Thalassa qui proposait un voyage en Corse sur France 3. Le magazine a rassemblé 1,32 million de Français, soit 5,9% du public. Par rapport au dernier numéro diffusé en mai dernier, le programme a perdu 490.000 curieux.

Bons scores pour TMC, W9 et Arte. Sur la TNT, trois films ont atteint le million de téléspectateurs. Avec sa rediffusion du film Warcraft, le commencement, TMC a capté 1,14 million de fans. De son côté, W9 diffusait le long-métrage Divergente qui a intéressé 1,08 million de téléspectateurs devant Arte qui proposait Douze hommes en colère (1,03 millions de Français).