Un tiers des jeunes Américains trop gros pour servir dans l'armée

Le Pentagone a du mal à recruter car les jeunes Américains sont trop gros, et même lorsqu'ils parviennent à s'enrôler, ils sont de plus en plus nombreux à être en surpoids, ce qui affecte leur efficacité au combat.

Un rapport intitulé En mauvaise santé et pas prêts. "Aujourd'hui, près d'un tiers des jeunes Américains sont trop gros pour servir dans les forces armées", a déclaré le général à la retraite Samuel Ebbesen en présentant cette semaine un nouveau rapport du groupe de réflexion Council for a strong America sur le recrutement dans l'armée de Terre. "Il est essentiel pour notre sécurité nationale que ceux qui veulent servir le pays répondent aux critères d'admissibilité", a-t-il ajouté en présentant ce rapport intitulé En mauvaise santé et pas prêts aux côtés du directeur du recrutement du Pentagone, le général Frank Muth.

71% des Américains pas qualifiés pour servir. Selon des chiffres du Pentagone datant de 2015, 71% des Américains âgés de 17 à 24 ans ne sont pas qualifiés pour servir dans les forces armées pour des raisons de surpoids, de niveau d'éducation insuffisant, de passé criminel ou d'usage de stupéfiants. Et sur les jeunes désireux de s'enrôler, l'obésité en disqualifie près d'un tiers (31%).

Il manque 6.500 soldats dans l'armée de Terre. Résultat, pour la première fois depuis 2005, l'armée de Terre n'a pas enrôlé autant de jeunes recrues qu'elle l'aurait voulu cette année, alors que la carrière militaire revêt un certain prestige aux Etats-Unis. Le directeur du recrutement de l'armée de Terre, le général Joe Galloway, a annoncé le mois dernier à la presse que sa force avait recruté en 2018 6.500 personnes de moins qu'espéré.

Davantage de blessures dues à une mauvaise hygiène de vie. Le rapport note que l'obésité affecte aussi les soldats d'active : en 2015, 7,8% d'entre eux étaient considérés comme étant en surpoids, un chiffre en hausse de 73% par rapport à 2011. Chaque année, le ministère américain de la Défense consacre 1,5 milliard de dollars à des dépenses de santé liées à l'obésité des soldats et anciens soldats et leur famille. En outre, plus de 650.000 journées de travail sont perdues chaque année à cause de problèmes liés à l'obésité. Ce document cite une étude du ministère de la Défense menée entre janvier 2011 et juin 2016, qui montre que le nombre des évacuations médicales d'Irak et d'Afghanistan dues à des fractures de fatigue, des entorses graves et autres blessures dues à une mauvaise hygiène de vie était supérieur de 72% à celui des évacuations pour blessures au combat.