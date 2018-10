Un tableau de Trump au bar avec d'autres présidents suscitent les commentaires

C'est Donald Trump qui rentre dans un bar avec Lincoln et Reagan... Non, ce n'est pas une blague, mais un tableau représentant l'actuel président américain accroché à la Maison-Blanche. L'oeuvre d'art a été aperçue par les téléspectateurs lors de l'interview du président sur la chaîne CBS, pour l'émission "60 Minutes". Plus précisément lorsqu'un plan large le montre discutant dans un bureau de la Maison-Blanche avec la journaliste.

Accroché au mur derrière lui, un tableau le représente accoudé à une table de bar avec d'autres anciens présidents républicains : George W. Bush, Richard Nixon, Ronald Reagan, Gerald Ford, Abraham Lincoln, etc. Ce petit monde a l'air de discuter autour d'un verre (de soda pour Donald Trump, qui ne boit pas d'alcool), dans la joie et la bonne humeur.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) 15 octobre 2018

Peint par un spécialiste de l'art figuratif. Le tableau, The Republican Club, a été peint par Andy Thomas, spécialisé dans l'art figuratif et les scènes américaines classiques (le Far West, la guerre de Sécession). Il a également fait le symétrique, The Democratic Club, avec notamment Barack Obama, Bill Clinton et Kennedy. Andy Thomas a expliqué au magazine Time avoir reçu un retour positif de Donald Trump, en personne. "Il m'a dit 'je n'aime pas la plupart des portraits qui sont faits de moi'". "Et il a raison, il est dur à peindre. Il y a de très mauvais portraits de lui".

Des parodies sur Twitter. Depuis son apparition à la télévision, l'oeuvre d'art a suscité de nombreux commentaires et a été raillée sur les réseaux sociaux. Des parodies du tableau ont fleuri notamment sur Twitter.

Un internaute s'est notamment amusé à proposer une version du tableau où l'on voit Donald Trump attablé avec les autres présidents américains... totalement nu. Un autre a également comparé le tableau à une oeuvre populaire : Les chiens jouant au poker.