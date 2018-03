Un prix citron québécois au président Macron pour des propos sur la francophonie

Un organisme québécois de défense de la langue française a décerné dimanche un "prix citron" au président français Emmanuel Macron pour des propos défendant son usage occasionnel de l'anglais sur la scène internationale. Impératif français a choisi le président Macron pour avoir, "lors de la visite du Premier ministre du Québec Philippe Couillard, déclaré vouloir 'renouveler le logiciel' de la francophonie en s'inspirant de 'l'exemple nord-américain' selon lequel 'parler l'anglais renforce la francophonie' ! Ouf !", écrit cet organisme sur son site.

Basé au Québec et créé en 1975, Impératif français se décrit comme un "organisme culturel de recherche et de communication voué à la promotion de la langue française, de la culture d'expression française et de la francophonie". Lors de la visite à Paris début mars du Premier ministre québecois, le président Macron avait déclaré ne pas faire partie "des défenseurs grincheux" de la langue française, égratignant au passage les tenants d'une stricte prééminence du français.

"Défendre le français" n'est "pas refuser de parler les autres langues". "M'inspirant de l'exemple nord-américain, j'ai toujours considéré que défendre le français ce n'était pas refuser de parler les autres langues (...) Pour ma part je n'hésite jamais à m'exprimer à la fois en français, ou dans la langue du pays hôte, ou également en anglais (...) sur des scènes internationales ou devant des milieux d'affaires, parce que je pense que cela renforce la francophonie de montrer que ce n'est pas une langue enclavée, mais une langue qui s'inscrit dans le plurilinguisme", avait déclaré le président lors d'une conférence de presse avec Philippe Couillard.

Il avait aussi souligné avoir beaucoup parlé de francophonie depuis son élection "mais en en renouvelant le logiciel et le concept". Impératif français a aussi décerné des prix citron pour l'année 2017-2018 à plusieurs personnalités ou organismes canadiens, dont la maire de Montréal, Valérie Plante, qui refuse, selon l'organisme, "de reconnaître que le français est la langue commune d'usage public à Montréal et au Québec en mettant sur un pied d'égalité l'anglais et le français".