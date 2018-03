UE : le nombre de demandes d'asile presque divisé par deux en 2017

Les pays de l'UE ont enregistré 650.000 demandes d'asile en 2017, soit quasiment la moitié du nombre observé l'année précédente, selon des chiffres publiés mardi par l'Office européen de statistiques Eurostat. "Les Syriens (102.400 primo-demandeurs d'asile), les Irakiens (47.500) et les Afghans (43.600) étaient toujours en 2017 les trois principales nationalités des personnes sollicitant une protection internationale dans les Etats membres de l'UE", a précisé Eurostat.

91.000 demandes en France. L'Allemagne, avec un peu plus de 198.000 demandes enregistrées, "a reçu 31% de l'ensemble des primo-demandeurs d'asile dans les Etats membres de l'UE", devant l'Italie (126.600, soit 20%), la France (91.100, 14%), la Grèce (57.000, 9%), le Royaume-Uni (33.300, 5%) et l'Espagne (30.400, 5%, quasiment le double des demandes enregistrées en 2016).

