Donald Trump s'inquiète qu'Amazon ne paye pas assez d'impôts

Le président américain Donald Trump a exprimé jeudi son "inquiétude" concernant le peu d'impôts que paierait Amazon aux États-Unis, alors que les rumeurs sur sa volonté d'encadrer la domination du géant de l'Internet ont fait chuter le cours de son action en bourse mercredi.

"Ils ne paient pas ou peu d'impôts". "J'ai fait état de mes inquiétudes concernant Amazon bien avant l'élection. Contrairement aux autres, ils ne paient pas ou peu d'impôts aux gouvernements locaux ou fédéral et traitent notre système postal comme leur livreur (provoquant d'énormes pertes aux États-Unis) et provoquant la fermeture de milliers de commerces !", a écrit le président américain dans un tweet matinal.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!