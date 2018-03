Trump remplace son ministre des Anciens combattants par le médecin de la présidence

Donald Trump a remplacé son ministre des Anciens combattants à la hussarde mercredi en annonçant le nom de son remplaçant, le médecin militaire de la Maison-Blanche, sur Twitter.

"J'ai l'intention de nommer le très respecté amiral Ronny L. Jackson". "Je suis très heureux d'annoncer que j'ai l'intention de nommer le très respecté amiral Ronny L. Jackson, docteur en médecine, comme nouveau ministre des Anciens combattants", a écrit Donald Trump. Après plus de 15 ans de guerre ininterrompue, le ministère des Anciens combattants a le plus grand mal à prendre en charge les millions de vétérans que compte l'Amérique et les révélations de gestion désastreuse y abondent depuis plus d'une décennie.