Trump "a félicité" Poutine par téléphone pour sa réélection

Le président américain Donald Trump a "félicité" son homologue russe pour sa réélection lors de la présidentielle de dimanche, lors d'une conversation téléphone, a indiqué le Kremlin mardi dans un communiqué. Un responsable américain sous couvert d'anonymat a confirmé dans le même temps à l'AFP que Donald Trump avait parlé mardi matin à Vladimir Poutine.

Désescalade et future rencontre ? Ce responsable américain n'a pas donné de précisions sur la teneur de l'échange téléphonique entre le locataire de la Maison-Blanche et l'homme fort du Kremlin, réélu avec plus de 76% des voix au prix, selon l'opposition, de très nombreuses irrégularités. Le Kremlin a quant à lui précisé que les deux présidents s'étaient dits favorables à une coordination pour "limiter la course aux armements". Ils ont également évoqué une "possible rencontre au plus haut niveau".

Plus d'infos à suivre.