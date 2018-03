Syrie : des rebelles évacués de la Ghouta orientale arrivent à Idleb

Des centaines de rebelles et leurs proches ayant évacué leur fief dans la Ghouta orientale, près de Damas, à l'issue d'un accord avec le régime syrien, sont entrés vendredi dans la province d'Idleb (nord-ouest), a indiqué une ONG.

Un convoi de plus de 400 personnes à Idleb. Plus de 400 combattants et des centaines de civils ont quitté jeudi l'enclave de Harasta, l'une des trois poches rebelles de la Ghouta orientale, visée par une offensive meurtrière du pouvoir syrien depuis le 18 février. Leur convoi est arrivé vendredi matin dans la province d'Idleb, la dernière à échapper au contrôle du régime, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).