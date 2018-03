VIDEO - Scandale dans le cricket australien : le vice-capitaine s'excuse et craque en direct

Le vice-capitaine de l'équipe australienne de cricket David Warner a fondu en larmes samedi en présentant ses excuses pour son rôle dans le retentissant scandale de balle trafiquée qui a traumatisé le pays. Warner a déclaré également qu'il comptait faire appel de la suspension de 12 mois qui lui a été infligée en même temps qu'au capitaine de l'équipe Steve Smith, tous deux étant également privés de leur capitanat. Leur coéquipier Cameron Bancroft s'est vu lui infliger neuf mois de suspension par Cricket Australia (CA), l'autorité de ce sport qui se pratique avec des balles, des battes et des guichets.

Il avait gratté la balle pour en modifier la trajectoire. Pendant le troisième test match contre l'Afrique du Sud samedi, Bancroft s'est servi de papier de verre pour gratter illégalement la balle, de façon à en modifier la trajectoire et rendre le travail du batteur adverse plus difficile, a conclu l'enquête de CA. Il avait ensuite assez comiquement tenté de cacher l'objet du délit en le fourrant dans son pantalon.

Sa seule préoccupation, "la gloire" de son pays. David Warner, 31 ans, a déclaré samedi lors d'une conférence de presse qu'il avait conscience qu'il ne jouerait plus jamais pour son pays. Il a refusé de dire qui était au courant de la basse manœuvre qui a "déshonoré" une discipline censée être un sport de gentlemen et s'il y avait eu des précédents. "Je peux en toute honnêteté affirmer que ma seule préoccupation a été d'apporter la gloire à mon pays en jouant au cricket", a-t-il dit. Ses excuses et ses larmes ont suivi celles de Steve Smith qui a endossé jeudi "l'entière responsabilité" du scandale de la balle trafiquée.