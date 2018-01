Présidentielle tchèque : le pro-russe Zeman face à un rival pro-européen au second tour

Le président sortant tchèque, le pro-russe Milos Zeman, arrivé samedi nettement en tête du premier tour de l'élection présidentielle, devra affronter le pro-européen Jiri Drahos au second tour, les 26 et 27 janvier. Après le dépouillement de 99,03 % des suffrages, Milos Zeman, 73 ans, connu aussi pour ses opinions pro-chinoises et anti-musulmanes, est crédité de 38,77% des suffrages, a annoncé le Bureau national des statistiques, devant Jiri Drahos, 68 ans, ancien patron de l'Académie des sciences qui en a réuni 26,50%.

"Duel serré" au second tour. Le second tour "sera un duel serré", a estimé l'analyste indépendant Jiri Pehe, interrogé par l'AFP. "Milos Zeman aura un énorme problème. Il est clair que les autres candidats derrière le duo de tête, c'est à dire Pavel Fischer, Marek Hilser et Michal Horacek, voteront Jiri Drahos au second tour", a-t-il ajouté.

Jiri Drahos lui-même, en se réjouissant de son résultat devant les journalistes, a dit espérer obtenir "les voix de ceux qui n'ont pas voté pour Milos Zeman" au premier tour. Il a affirmé que "l'ancrage euro-atlantique de la République tchèque serait l'un des principaux thèmes" de sa campagne.

Affronter Zeman "lors d'un débat". Jiri Drahos a évoqué "une certaine fatigue" de Milos Zeman, faisant allusion aux problèmes de santé du président sortant, qui se déplace avec une canne. Pendant les deux semaines qui le séparent du second tour, il souhaiterait affronter Milos Zeman "face à face, lors d'un débat", alors que le président sortant a refusé jusqu'à présent ce genre de discussion publique.

Milos Zeman lui a répondu immédiatement. "Je n'ai jamais eu peur de participer à un débat, je suis toujours jeune et toujours plein d'énergie, et tout débat me fait plaisir. Je viens d'entendre à la télévision Jiri Drahos et je vais satisfaire avec plaisir à sa demande", a-t-il dit devant les journalistes.

"Je félicite Jiri Drahos pour sa belle deuxième place." Puis, fidèle à son image d'orateur sortant des sentiers battus, il a invité ses partisans à voter au second tour "et prendre avec eux aussi leurs amis, amants et maîtresses". "Lors de la précédente présidentielle, j'ai obtenu 24% au premier tour et 54% au second tour, et cette année déjà 40% au premier tour. Je félicite Jiri Drahos pour sa belle deuxième place", a encore dit Milos Zeman.

L'ancien ambassadeur tchèque en France, Pavel Fischer, arrive troisième avec 10,19%, suivi de près par l'homme d'affaires et auteur de chansons à succès Michal Horacek, 9,14%, et le médecin Marek Hilser, 8,82%.