Présidentielle russe : l'UE déplore les "violations" signalées par l'OSCE

L'Union européenne (UE) a déploré lundi les violations signalées par les observateurs de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) pendant l'élection présidentielle russe, notamment le manque de concurrence et les pressions sur les opposants, et a demandé à Moscou d'y remédier. "L'élection s'est déroulée dans un environnement juridique et politique trop contrôlé, marqué par une pression continue sur les voix critiques (…) Nous attendons de la Russie qu'elle s'attaque aux violations et aux lacunes signalées par la mission de l'OSCE", indique la déclaration de l'UE.

"Manque de véritable concurrence", selon l'OSCE. Les observateurs de l'OSCE ont estimé lundi que l'élection présidentielle russe s'est dans l'ensemble correctement déroulée malgré un "manque de véritable concurrence" et des irrégularités destinées à accroître la participation. L'OSCE, qui avait déployé dimanche 481 observateurs internationaux dans les bureaux de vote, a fait part dans un rapport d'"irrégularités procédurales lors du vote et du décompte des bulletins". Les partisans du principal opposant ont "subi de nombreuses arrestations, la confiscation de leur matériel (de campagne) et d'autres mesures qui ont limité leur liberté d'exprimer leurs opinions et de se rassembler", indique l'OSCE.