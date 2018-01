Pour le président iranien, "Trump a échoué à fragiliser l'accord sur le nucléaire"

Le président iranien, Hassan Rohani, a estimé dimanche que les États-Unis avaient échoué dans leur tentative de remettre en cause l'accord international de 2015 qui encadre les activités nucléaires de la République islamique. "L'administration américaine a échoué dans sa tentative de fragiliser l'accord sur le nucléaire (…), Trump, en dépit de ses tentatives réitérées, a échoué", a déclaré le président iranien dans une allocution retransmise en direct à la télévision. "Cet accord est une victoire pérenne pour l'Iran".

Trump a lancé un ultimatum. Le président Donald Trump a lancé vendredi un ultimatum sur l'Iran et fixé un délai de 120 jours, "de la dernière chance", pour permettre aux États-Unis et à leurs partenaires européens de corriger les "terribles défauts" dont souffre cet accord signé à Vienne le 14 juillet 2015. La convention d'encadrement du programme nucléaire iranien a été conclue sous la présidence de Barack Obama entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (Chine, France, Royaume-Uni, États-Unis et Russie) plus l'Allemagne et l'Union européenne.