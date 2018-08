Médaille Fields volée : le lauréat va en recevoir une autre

Le Kurde iranien Caucher Birkar, qui s'est fait voler mercredi la médaille Fields de mathématiques quelques minutes après l'avoir reçue à Rio de Janeiro, en obtiendra une autre dès samedi, ont annoncé les organisateurs de l'événement. "Il va recevoir samedi une médaille identique à celle qui a été volée", a expliqué vendredi un porte-parole du Congrès international des Mathématiques (ICM 2018), qui se déroule à Rio jusqu'au 9 août.

La remise des médailles Fields s'est déroulée mercredi, lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, qui a lieu tous les quatre ans et se tient pour la première fois dans l'hémisphère sud.

Une médaille d'une valeur d'environ 3.500 euros. Selon la presse brésilienne, Caucher Birkar, 40 ans, réfugié au Royaume-Uni qui a depuis obtenu la nationalité britannique et enseigne à l'Université de Cambridge, avait laissé sa médaille dans une pochette, avec son téléphone portable et son portefeuille. Quelques minutes plus tard, il s'était rendu compte que la pochette en question avait disparu et avait alerté les organisateurs.

Au-delà de la valeur hautement symbolique de la médaille, l'objet en soi, en or 14 carats, vaut environ 4.000 dollars (3.440 euros). Jeudi, la police brésilienne a indiqué avoir identifié deux suspects grâce aux images de caméras de surveillance. Au total, quatre lauréats ont obtenu la récompense suprême des mathématiques, considérée comme le prix Nobel de la discipline.