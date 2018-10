Libération du pasteur Brunson : Trump prédit des relations "bonnes, voire excellentes" avec la Turquie

La libération du pasteur américain Andrew Brunson par la justice turque "va conduire à des relations bonnes, voire excellentes, entre les États-Unis et la Turquie", a déclaré samedi Donald Trump.

Trump exprime sa "grande reconnaissance". Tout en réaffirmant qu'il n'y avait eu "aucun accord avec la Turquie pour la libération et le retour du pasteur", le président américain a exprimé sa "grande reconnaissance", après avoir déjà "remercié" son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Le pasteur américain est attendu samedi à la Maison Blanche par Donald Trump. L'homme d'église libéré vendredi par la justice turque au terme d'une longue détention était, après une brève escale en Allemagne, en vol vers Washington où il devait atterrir vers midi (18h en France).

"C'est un grand chrétien". Il "sera avec moi dans le Bureau ovale à 14h30 (20h30 en France)", "ce sera magnifique de le voir et de le rencontrer", a annoncé le président des États-Unis sur Twitter. "C'est un grand chrétien qui a vécu une expérience tellement difficile", a-t-il ajouté, lui qui avait fait de sa libération une priorité et peut donc savourer une victoire qui devrait satisfaire la partie évangélique de son électorat à moins d'un mois d'élections législatives délicates.

