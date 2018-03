Les Etats-Unis classent un Français, "expert" chimique de l'EI, comme "terroriste"

Le Français Joe Asperman, mystérieux djihadiste dont le nom n'avait pas circulé jusque-là mais présenté par les Etats-Unis comme un "expert haut placé en armes chimiques" du groupe Etat islamique (EI), a été inscrit jeudi par Washington sur sa "liste mondiale des terroristes". "Asperman a supervisé la production d'armes chimiques et leur déploiement sur la ligne de front en Syrie pour le compte de l'EI", a déclaré le département d'Etat dans un communiqué. Des centaines de Français ont rejoint les rangs du groupe djihadiste et font pour la plupart l'objet d'enquêtes françaises, mais le nom de Joe Asperman ne semble apparaître dans aucun dossier judiciaire en France.

Son nom "n'avait jamais circulé publiquement". Ce nom n'évoque rien à de nombreux experts, confirme Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme (CAT). Sur Twitter, Claude Moniquet, ancien de la DGSE qui travaille pour l'European Strategic Intelligence and Security Center, a aussi écrit que son nom "n'avait, à ce jour, jamais circulé publiquement". Selon la liste du Trésor américain, Joe Asperman serait né entre 1986 et 1988 dans la région de Cannes. Mais il n'apparaît pas dans le dossier judiciaire de la filière djihadiste de la ville. Interrogées, les autorités américaines n'ont pas été en mesure de fournir d'autres informations ni d'éventuels autres noms ou pseudonymes de Joe Asperman.

Barrer l'accès au système financier américain. La liste noire américaine vise à "isoler" des "terroristes" présumés et à leur barrer l'accès au système financier américain. Tous les biens ou intérêts des personnes désignées qui se trouveraient aux Etats-Unis sont gelés et les ressortissants américains ne peuvent plus effectuer des échanges avec elles. Plusieurs Français ont déjà été placés sur cette liste noire. Il s'agit notamment du principal artificier présumé des attentats djihadistes de Paris et Bruxelles, connu sous le faux nom d'Ahmad Alkhald, du recruteur de candidats au djihad Oumar Diaby, ou encore de Maxime Hauchard, considéré comme l'un des bourreaux de l'EI, dont la mort a été a révélée récemment.