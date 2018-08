Le typhon Shanshan longe la côte est du Japon, épargne Tokyo

Le typhon Shanshan, qui menaçait Tokyo avec ses pluies et vents violents, a finalement épargné la capitale pour passer plus à l'est, provoquant néanmoins des annulations de vols et quelques perturbations dans les trains de banlieue.

Il longe la côte. Ce 13ème cyclone de la saison en Asie a longé la côte est non loin de Tokyo et devrait continuer à proximité du nord-est mais sans accoster, selon les prévisions de l'agence de météo.

Plusieurs dizaines de vols annulés. Les précipitations les plus fortes sont surtout tombées au large. La force des rafales (180 km/heure) a contraint à supprimer quelques trains rapides et plusieurs dizaines de vols mais l'essentiel des transports fonctionnaient normalement aux heures de pointe jeudi matin.

Un phénomène annuel. Le Japon subit tous les ans le passage de typhons parfois meurtriers mais, cette année, l'arrivée de ces perturbations s'inscrit dans un contexte exceptionnel qui incite désormais les autorités à prendre davantage de précautions en amont.