Le pape salue l'héroïsme du gendarme Arnaud Beltrame

Le pape François a condamné lundi l'attaque menée vendredi par un djihadiste dans le sud de la France et salué l'héroïsme du gendarme tué après s'être livré à l'assaillant pour sauver une otage.

"Le geste généreux" du gendarme. Dans un télégramme envoyé lundi à l'évêque de Carcassonne et de Narbonne, Mgr Alain Planet, le pape a fait part de sa "tristesse" et exprimé sa "sympathie" aux blessés et à leurs familles, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par le drame. "Je salue particulièrement le geste généreux et héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a donné sa vie en voulant protéger des personnes", a souligné le souverain pontife argentin.

"Je condamne à nouveau de tels actes de violence aveugle qui engendrent tant de souffrances", a ajouté le pape argentin.