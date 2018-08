Le Canada "sérieusement inquiet" après l'expulsion de son ambassadeur en Arabie saoudite

Le Canada s'est dit "sérieusement inquiet" lundi de l'expulsion de son ambassadeur à Ryad, annoncée par l'Arabie saoudite en réplique aux critiques répétées d'Ottawa sur la répression des militants de droits de l'homme.

Des valeurs à défendre. "Nous sommes sérieusement inquiets de ces informations de presse et nous cherchons à en savoir plus sur la récente déclaration du Royaume d'Arabie saoudite", a affirmé Marie-Pier Baril, porte-parole du ministère, dans un communiqué. "Le Canada défendra toujours la protection des droits humains, notamment des droits des femmes et de la liberté d'expression partout dans le monde", a-t-elle ajouté. "Notre gouvernement n'hésitera jamais à promouvoir ces valeurs et nous croyons que ce dialogue est crucial pour la diplomatie internationale".

L'"ingérence" du Canada. L'Arabie saoudite a annoncé lundi qu'elle avait décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada à Ryad et de rappeler son propre ambassadeur à Ottawa après ce qu'elle a qualifié d'"ingérence" du Canada dans ses affaires intérieures. Les mesures décidées par Ryad comprennent également le gel des relations commerciales avec le Canada. Elles interviennent à la suite d'un appel de l'ambassade du Canada à la libération immédiate de militants des droits humains emprisonnés en Arabie saoudite.

Le royaume "n'acceptera d'aucun pays une ingérence dans ses affaires intérieures ou des diktats", a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur Twitter. Il a précisé que l'ambassadeur du Canada à Ryad avait 24 heures pour quitter le pays et que le royaume avait décidé de "geler toutes nouvelles transactions concernant le commerce et les investissements" avec le Canada.