Las Vegas : l'athlète Mathieu Louisy a été retrouvé... en prison

Sans nouvelles de Mathieu Louisy depuis jeudi dernier, la famille de l'athlète de 20 ans avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il a finalement été retrouvé sain et sauf... dans une prison du Nevada mardi, selon 20 minutes.

Une mobilisation des proches. Depuis jeudi, le vice-champion de France junior du 60 m haies avait disparu à Las Vegas (Nevada) après avoir confié par téléphone à sa mère et à sa petite amie qu'il ne se sentait pas bien, racontait L'Équipe mardi. Son portable avait ensuite été éteint et il n'avait plus rien posté sur les réseaux sociaux. Inquiets ses proches s'étaient mobilisés, sur Facebook notamment, pour le retrouver.

Un refus de décliner son identité. Ce n'est que mardi soir qu'ils ont appris par les autorités françaises que le jeune espoir de l'athlétisme français se trouvait dans une prison américaine depuis vendredi, rapporte 20 minutes. Les circonstances exactes de l'arrestation de Mathieu Louisy sont encore floues. Mais il semble que le jeune homme ait refusé de donner son nom à la police de Las Vegas lors d'un contrôle d'identité, selon une source proche du dossier interrogée par le quotidien. Il aurait alors été enregistré sous le nom de "John Doe" (donné aux personnes non-identifiées) et emmené dans un centre de détention.

Jusqu'à un an de prison. Là, Mathieu Louisy aurait craché sur quelqu'un avant d'être transféré dans une prison du comté voisin, selon le Las Vegas Review-Journal, où il était toujours détenu mardi. Le jeune Français serait sous le coup d'une accusation de "gross misdemeanor", soit un délit avec circonstances aggravantes passible d'un an de prison. Les autorités françaises suivent la situation.