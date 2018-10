La tempête Callum fait deux morts au Royaume-Uni

Deux hommes sont décédés au Royaume-Uni à la suite des pluies abondantes apportées par la tempête Callum, qui se dissipait dimanche après avoir entraîné des inondations dans l'est et le sud du pays. Près du village de Cwmduad, dans le Carmarthenshire, à l'ouest du Pays de Galles, un glissement de terrain a fait un mort, a annoncé la police locale dans la nuit de samedi à dimanche.

Emporté par la mer. Le comté est l'un des plus affecté par les inondations, où la rivière Towy est sortie de son lit, forçant les autorités à demander aux habitants d'éviter la ville de Carmarthen. A Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre, un homme a été emporté par la mer agitée et n'a pas pu être sauvé malgré l'intervention des gardes-côtes britanniques, qui ont réitéré leurs avertissements et invité la population à la prudence.

Onze avertissements aux inondations. Le Met Office, le service public britannique de prévisions météorologiques, a émis onze avertissements aux inondations, "nécessitant une action immédiate", au Pays de Galles et en Angleterre. Il a néanmoins annoncé que les régions touchées par les pluies devraient retrouver un temps clément et ensoleillé "d'ici la fin de la journée de dimanche". D'autres régions de l'est du Royaume-Uni ont échappé à la tempête et connu un ensoleillement important samedi.