La Suède introduit une taxe sur le transport aérien

La Suède a introduit dimanche une taxe écologique sur le transport aérien, à laquelle une majorité des Suédois sont favorables. "L'objectif de la taxe est de minimiser l'empreinte climat de l'avion à la suite d'une forte hausse du nombre de voyages en avion", a écrit dans le quotidien Dagens Nyheter (DN) la ministre de l'Environnement et porte-parole des Verts, Isabelle Lövin.

53% des suédois favorables. Entre 60 et 400 couronnes (5,8 et 38,8 euros) selon la destination, cette taxe est applicable à tous les voyages en avion au départ d'un aéroport suédois. Elle s'applique à tous à l'exception des enfants de moins de deux ans, du personnel navigant, des voyageurs faisant escale sans changer d'avion et -sous certaines conditions- de ceux en transit pour prendre un autre vol. Selon un sondage publié le 25 mars par Dagens Nyheter, 53% des Suédois y sont favorables. Critique vis-à-vis de l'introduction de cette taxe, le parti du Centre, dans l'opposition, souhaite obliger les avions à utiliser une part de biocarburants.