La police diffuse les vidéos de l'accident de la voiture autonome d'Uber

C'est la première fois qu'un accident mortel implique un véhicule autonome. Quelques jours après la mort d'une piétonne dans l'Arizona, la police de Tempe a diffusé les images de l'accident. La vidéo, qui dure 22 secondes, montre deux plans différents : l'un, dans l'habitacle qui filme la conductrice et le second pointe vers la route. La séquence s'arrête juste avant le choc.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ