La Grande-Bretagne doit réduire son effectif diplomatique en Russie de plus de 50 personnes

Moscou a annoncé samedi que la Grande-Bretagne devrait réduire son personnel diplomatique en Russie de plus de 50 personnes, dans le cadre des suites de l'affaire Skripal. "La Russie a suggéré la parité. La partie britannique a plus de 50 personnes en excédent", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova. Vendredi, Moscou avait donné un mois à Londres pour réduire son effectif diplomatique en Russie au même niveau que celui des missions diplomatiques russes au Royaume-Uni.

Représailles. Vendredi, Moscou avait donné un mois à Londres pour réduire son effectif diplomatique en Russie au même niveau que celui des missions diplomatiques russes au Royaume-Uni. Ces nouvelles mesures, après le départ de 23 diplomates britanniques qui ont déjà quitté la Russie, constituent des représailles aux appels de Londres à ses alliés pour l'expulsion de diplomates russes. A Londres, une porte-parole du Foreign Office a déclaré samedi que "nous étudions les implications" des mesures annoncées par Moscou.

Près de 300 diplomates expulsés. L'empoisonnement le 4 mars sur le sol britannique de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia a suscité une vague d'expulsions croisées concernant au total près de 300 diplomates de part et d'autre. Plus de 150 diplomates russes ont été expulsés par les Etats-Unis et d'autres pays, dont des membres de l'Union européenne et de l'Otan. En représailles, Moscou a pris des mesures identiques envers plus de 140 diplomates.