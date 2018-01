La CIA nie toute implication dans les manifestations en Iran

Le directeur de la CIA Mike Pompeo a nié dimanche toute implication de l'agence de renseignement américaine dans le mouvement de contestation qui a secoué l'Iran la semaine dernière, répondant ainsi aux accusations des responsables iraniens. "C'est faux. C'est le peuple iranien. Ils les ont créés, ils les ont lancés, ils les ont continués, pour demander de meilleures conditions de vie et rompre avec le régime théocratique sous lequel ils vivent depuis 1979", a-t-il déclaré dimanche sur Fox News.

Les États-Unis accusés. Le procureur général iranien, Mohammad Jafar Montazeri, a accusé les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite d'être derrière les violences qui ont fait au moins 21 morts, en majorité des manifestants, depuis le 28 décembre. "Le projet pour créer l'insécurité et des troubles en Iran a commencé il y a quatre ans" et son principal architecte est "le responsable de la CIA" pour l'Iran Michael D'Andrea, a affirmé Mohammad Jafar Montazeri, cité par l'agence Isna.

Des manifestations "pas finies". "Je pense que l'on va continuer à voir le peuple iranien se révolter", a en outre ajouté Mike Pompeo dimanche, assurant que ces manifestations n'étaient "pas finies", alors que le calme est globalement revenu depuis mardi en Iran. Le directeur de la CIA a également dénoncé "la faiblesse" de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, alors que les conservateurs américains essaient de préparer une future loi pour rendre permanentes des restrictions temporaires imposées par l'accord de 2015 et qui doivent être progressivement levées à partir de 2025.