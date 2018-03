Japon : les cerisiers menacés par un coléoptère venu de l'étranger

La saison des cerisiers en fleurs est officiellement ouverte au Japon, mais des experts préviennent que ces arbres fruitiers emblématiques de l'archipel sont désormais menacés par un coléoptère venu de l'étranger. L'envahisseur s'appelle "aromia bungii", connu sous le nom de longicorne à col rouge, originaire de Chine, de Taïwan, de la péninsule coréenne ou du nord du Vietnam. Ce parasite, qui mesure entre trois et quatre centimètres, vit dans les cerisiers ou les pruniers et les dépouille de leur écorce pour en absorber l'eau. Dans le pire des cas, l'invasion de ce parasite peut tuer un arbre.

Espèce étrangère invasive. "Si nous ne prenons pas de mesures, les dégâts pourraient être importants et nous risquons de ne plus pouvoir apprécier 'hanami' (la contemplation des fleurs) dans quelques années", a déclaré jeudi Etsuko Shoda-Kagaya, chercheuse à l'Institut de recherche sur la sylviculture et les produits de la forêt. Repérée pour la première fois en 2012 dans la préfecture d'Aichi au centre du pays, ce coléoptère se rapproche maintenant de Tokyo, selon le ministère de l'Environnement qui a officiellement classé en janvier le longicorne dans la liste des espèces étrangères invasives. Les experts estiment qu'il a pu entrer au Japon via l'importation de matériaux en bois. Le Centre pour les sciences de l'environnement de Saitama a publié un guide le mois dernier pour aider à identifier et tuer ce parasite.

Premières fleurs. La saison des cerisiers en fleurs a officiellement débuté la semaine dernière à Tokyo, avec l'observation des premières fleurs au sanctuaire Yasukuni. Le phénomène est scruté de près chaque année, et les prévisionnistes publient des cartes de l'archipel décrivant les périodes de floraison dans chaque région du pays. Il attire de nombreux touristes mais aussi les Japonais qui se retrouvent dans les parcs et jardins pour pique-niquer sous ces arbres.