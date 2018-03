Italie : des douaniers français accusés d'être entrés sans permission dans un centre pour migrants

Courroux des autorités italiennes. Des douaniers français sont accusés d'être entrés sans permission vendredi dans un centre pour migrants à Bardonecchia, une commune italienne située à quelques kilomètres de la France, comme le relève FranceInfo.

"Les douaniers sont entrés armés". Bardonecchia est le dernier arrêt italien des TGV reliant Milan à Paris. Selon la Republicca, des agents français se sont présentés peu avant 21 heures devant le local avec un homme interpellé à une gare, avant de demander aux volontaires de l'ONG Rainbow4Africa d'utiliser les toilettes, afin de soumettre la personne interpellée à un test urinaire. "Les douaniers sont entrés armés et ont contraint un migrant à un test urinaire en intimidant un de nos médecins, accuse l'association. Il s'agit d'une grave ingérence dans le travail des ONG et des institutions italiennes."

"Je suis très énervé et amer". "Ils n'avaient pas le droit d'entrer, aucun droit", estime, furieux, le maire de la commune, Francesco Avato. "Ce sera la première et dernière fois. Je suis très énervé et amer pour ce qui est arrivé." L'affaire a déjà pris un tour politique dans la péninsule, avec des condamnations émanant du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia mais aussi de l'ancien président du Conseil Enrico Letta, membre du parti démocrate.