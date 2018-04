Irak : six Turques condamnées à mort pour appartenance au groupe EI

Un tribunal de Bagdad a condamné lundi six ressortissantes turques à la peine de mort et une septième à la prison à perpétuité pour appartenance au groupe djihadiste Etat islamique (EI), a indiqué une source judiciaire.

Des mères qui s'étaient rendues aux peshmergas. Toutes ces femmes étaient accompagnées d'enfants en bas âge lors du verdict. Elles s'étaient rendues aux peshmergas, les combattants du Kurdistan irakien, après avoir fui Tal Afar, l'un des derniers bastions de l'organisation extrémiste repris par les forces irakiennes dans le nord, a indiqué cette source.

Elles ont indiqué avoir rejoint le territoire du "califat" auto-proclamé à cheval sur la Syrie et l'Irak pour suivre leurs époux venus combattre dans les rangs de l'EI, qui s'était emparé en 2014 de près d'un tiers de l'Irak à la faveur d'une offensive éclair.

Déjà plusieurs étrangères condamnées en Irak. Plusieurs ressortissantes étrangères accusées de liens avec l'EI ont récemment été jugées dans ce pays. En février, 15 Turques avaient déjà été condamnées à la peine capitale. Avant elles, une Allemande et une Turque avaient été condamnées à mort lors de procès que l'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) avait jugé "inéquitables".

Une Française a elle écopé d'une peine de prison couverte par sa détention préventive et doit être expulsée. La loi antiterroriste irakienne permet d'inculper des personnes qui ne sont pas impliquées dans des actions violentes mais sont soupçonnées d'avoir aidé l'EI et prévoit la peine capitale pour appartenance au groupe djihadiste même pour des non combattants.