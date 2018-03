Incendie meurtrier en Sibérie : "négligence criminelle", selon Poutine

Vladimir Poutine a dénoncé mardi une "négligence criminelle" pour expliquer l'incendie meurtrier qui a fait au moins 64 morts dans un centre commercial de Sibérie, où s'est rendu le président russe.

À cause de quoi ? De négligence criminelle". "Que se passe-t-il ici ? Il ne s'agit pas d'hostilités armées. Il ne s'agit pas d'une fuite inattendue de méthane. Trop de gens meurent et à cause de quoi ? À cause de négligence criminelle, de laisser-aller", a affirmé sur place Vladimir Poutine dans des propos retransmis par le Kremlin.