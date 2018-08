Hassan Rohani accuse Washington de mener une "guerre psychologique" contre l'Iran

Lundi, le président iranien Hassan Rohani a accusé les Etats-Unis de vouloir mener une "guerre psychologique" contre son pays. Une déclaration exécutée dans un entretien télévisé, diffusé à quelques heures du rétablissement des sanctions américaines contre Téhéran.

Associer "négociations" et "sanctions" ? "Insensé". "Ils veulent lancer une guerre psychologique contre la nation iranienne et provoquer des dissensions" parmi les Iraniens, a dit Hassan Rohani.

Par ailleurs, le président iranien a jugé "insensé" un appel lancé, par les Etats-Unis, à des négociations alors que ce pays va imposer dans le même temps des sanctions économiques à l'Iran. "Associer des négociations à des sanctions c'est insensé. Ils imposent des sanctions aux enfants iraniens, aux malades et à la nation", a-t-il souligné. "Si vous êtes un ennemi et que vous poignardez quelqu'un avec un couteau, et qu'ensuite vous dites que vous voulez des négociations, la première chose à faire c'est d'enlever le couteau", a-t-il ajouté.

"Le régime iranien est confronté à un choix". Washington dit vouloir exercer une "pression maximale" sur l'Iran à travers de nouvelles sanctions mises en place à partir du 7 août et au mois de novembre. Mais à plusieurs reprises le président américain Donald Trump a laissé la porte ouverte à des pourparlers. "Le régime iranien est confronté à un choix", a affirmé le président américain. "Soit il change son attitude menaçante et déstabilisatrice, et il pourra retourner dans le giron de l'économie mondiale, soit il continue sur la route de l'isolement économique."