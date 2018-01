François Durpaire : "Bannon est plus dangereux pour Trump que l’enquête russe"

INTERVIEW

L’histoire "d’amour" entre Donald Trump et Steve Bannon, l’ancien conseiller du président américain, est bel et bien terminée. L’ex-éminence grise du républicain a violemment critiqué le fils de Donald Trump dans un ouvrage explosif consacré à la première année au pouvoir du milliardaire, à paraître le 9 janvier. "Dans l’entourage du président, on estime que Bannon est plus dangereux que l’enquête sur les liens présumés avec la Russie", a analysé François Durpaire, historien et spécialiste des Etats-Unis, jeudi soir au micro d’Europe 1.

"Bannon constitue un danger juridique." Steve Bannon, licencié de son poste de conseiller l’été dernier, a estimé dans le livre de Michael Wolff Le feu et la fureur : dans la Maison-Blanche de Trump que le fils du président a commis une "trahison" en rencontrant une avocate russe durant la campagne, donnant de facto du poids à l'enquête en cours du procureur spécial Robert Mueller sur les liens supposés entre la Russie et l'équipe Trump.

"Bannon constitue un danger juridique, c’est pour ça que les avocats de Trump cherchent à interdire ce livre. Bannon dit non seulement que cette réunion est une trahison, mais surtout qu’il n’y a aucune chance pour qu’il n’est pas emmené son père avec lui à une réunion avec les Russes. La question de la collusion est le nerf de la guerre", précise François Durpaire.

"Trump va peut-être devenir un président normal." "Est-ce que Bannon le sait et a-t-il les preuves ? C’est ce qui va intéresser le procureur spécial Robert Mueller (chargé de l'enquête sur les liens supposés entre la Russie et l'équipe Trump, ndlr). Bannon dit qu’il n’y était pour rien et que c’est la responsabilité du trio Ivanka-Kushner-Trump Jr.", poursuit l’historien.

"C’est la rupture politique entre Trump et Bannon. Peut-être que Trump va devenir un président normal, c’est-à-dire républicain. Il a déjà entamé un rapprochement avec les républicains du Congrès et commence à se couper de cette aile "dure" et de Breitbart News (le site d’extrême-droite dirigé par Bannon, soutien de Trump durant la campagne électorale, ndlr)", conclut François Durpaire.

