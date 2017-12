États-Unis : l'ex-chef d'État-major craint une guerre nucléaire avec la Corée du Nord

Les États-Unis n'ont "jamais été aussi proches" d'une guerre nucléaire avec la Corée du Nord, a déclaré dimanche l'ex-chef d'État-major américain Mike Mullen, pour qui le président Donald Trump a créé une atmosphère "incroyablement dangereuse". La présidence Trump "est incroyablement déstabilisante et certainement imprévisible", a déclaré sur la chaîne ABC Mike Mullen, ancien amiral et qui a été le chef d'État major du républicain George W. Bush et du démocrate Barack Obama.

"Nos amis se posent des questions". "Le président a clairement choisi de déstabiliser (…) et créer une grande incertitude", a ajouté l'ancien militaire, aujourd'hui à la retraite. "Ceux qui sont nos amis depuis de nombreuses années se posent des questions sur la fermeté de nos engagements envers eux, envers leur région et envers les qualités de leaders dont nous avons fait preuve ces sept dernières années et les institutions qui nous importent", a-t-il poursuivi. "Et nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal, semblent pouvoir tirer profit de cette incertitude".

"Il y a une atmosphère extrêmement dangereuse dans toute cette incertitude, sur la façon dont tout ceci va se terminer, et notamment (…) avec la Corée du Nord", a-t-il souligné. "Nous n'avons, à mon avis, jamais été aussi proches d'une guerre nucléaire avec la Corée du Nord et dans la région", a-t-il conclu. "Et je ne vois pas comment on pourrait résoudre tout ceci par la voie diplomatique à ce stade".