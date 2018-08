Etats-Unis : le ministère de la Justice dépose son appel contre la fusion ATT-Time Warner

Le ministère américain de la Justice a formellement interjeté appel lundi d'une décision d'instance autorisant la fusion entre l'opérateur télécoms AT&T et Time Warner (HBO, CNN et studio Warner Bros).

Le juge dénué de "bon sens". Le régulateur affirme que le verdict de première instance doit être annulé parce que le juge a ignoré des "principes fondamentaux de l'économie et du bon sens". Une victoire du ministère de la Justice aurait d'importantes conséquences car AT&T a finalisé l'opération le 14 juin, deux jours après avoir reçu l'aval du juge Richard Leon mettant momentanément fin à un bras de fer de plusieurs mois avec le ministère. AT&T, qui a toujours fait valoir qu'il ne faisait pas le même métier que Time Warner, a promis de laisser sa nouvelle acquisition, rebaptisée Warner Media, fonctionner indépendamment jusqu'en 2019 au cas où il perdrait en appel.

Tournure politique. Dans sa décision du 12 juin, le juge fédéral Richard Leon avait souligné que le gouvernement n'avait pas apporté la moindre preuve que cette fusion puisse pénaliser les consommateurs. Il n'avait posé aucune condition pour l'autoriser. Le dossier avait pris un tour politique avec les critiques adressées par Donald Trump à l'encontre de CNN, l'un des fleurons du groupe Time Warner.

Un opérateur mobile et un groupe de médias. L'opération avait été annoncée en 2016 et s'élève à 85 milliards de dollars. AT&T est le premier câblo-opérateur américain et le deuxième opérateur mobile. Time Warner constitue, lui, un énorme groupe de médias, propriétaire notamment de la chaîne HBO, des studios de cinéma Warner ou encore de la chaîne d'informations CNN. Le paysage des médias et des télécommunications américain est en plein bouleversement avec des rapprochements opérés entre les acteurs traditionnels de ces secteurs pour faire pièce à l'arrivée des géants de l'internet comme Amazon, Apple, Google ou encore Netflix.