États-Unis : l'auteur présumé de la série d'explosions à Austin s'est suicidé

Un homme soupçonné d'être l'auteur de la série d'explosions survenues au Texas, notamment dans la ville d'Austin, s'est fait exploser mercredi matin dans sa voiture au moment où il allait être interpellé, a annoncé la police. "Le suspect est mort", a affirmé le chef de la police d'Austin Brian Manley lors d'une conférence de presse. Il est soupçonné d'être l'auteur de quatre explosions de colis piégés depuis le début du mois qui ont fait deux morts et quatre blessés.

>> Plus d'informations à suivre

Suivez la conférence de presse de la police d'Austin (en anglais) :

Austin Police Dept. confirms bombing suspect has died after detonating an explosive device inside his vehicle as authorities closed in https://t.co/vZh3ZfAcIzpic.twitter.com/mGNQOU5eWz