Etats-Unis : l'ancien directeur adjoint du FBI limogé

L'ancien directeur adjoint du FBI Andrew McCabe, qui avait quitté ses fonctions fin janvier mais restait un employé de la police fédérale américaine, a été limogé par Jeff Sessions à quelques jours de son départ à la retraite, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Le haut fonctionnaire était dans le collimateur du président Donald Trump depuis des mois. Le président avait ainsi publiquement reproché à Jeff Sessions, son ministre de la Justice, de ne pas avoir renvoyé Andrew McCabe quand celui-ci était directeur par intérim du FBI. Dans un communiqué, le ministère de la Justice a évoqué vendredi soir une "mauvaise conduite" de la part de M. McCabe pour justifier son renvoi.

Son licenciement à deux jours de son anniversaire va lui coûter financièrement. Il aurait pu bénéficier d'une bien meilleure retraite s'il avait quitté le FBI après le 18 mars, jour de ses 50 ans.

"Le directeur adjoint du FBI Andrew McCabe joue la montre pour prendre sa retraite en profitant pleinement de ses avantages. Plus que 90 jours?!!!", avait ainsi tweeté Donald Trump le 23 décembre. "Voici la réalité: je suis isolé et traité de la sorte pour le rôle que j'ai joué, les décisions que j'ai prises et ce dont j'ai été témoin après le limogeage de James Comey", a réagi M. McCabe dans un communiqué.

Andrew McCabe avait dirigé le FBI par intérim de mai à août 2017, après le licenciement par Donald Trump de James Comey et avant la nomination de l'actuel directeur Christopher Wray.