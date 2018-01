Espagne : le roi Felipe rend hommage à son père au lendemain de ses 80 ans

Le roi d'Espagne Felipe VI a rendu hommage samedi à père Juan Carlos Ier, qui a fêté vendredi ses 80 ans et s'était plaint l'an dernier d'être mis à l'écart.

"Tant d'années de loyaux services". À l'occasion d'une cérémonie traditionnelle lançant l'année militaire au Palais royal de Madrid, le roi a adressé ses vœux d'anniversaire à son père, en présence notamment du Premier ministre Mariano Rajoy et de l'état-major militaire. "Félicitations, Votre Majesté, et merci aussi pour tant d'années de loyaux services à l'Espagne", a-t-il déclaré à Juan Carlos, en grande tenue militaire aux côtés de son épouse Sofia et de sa belle-fille la reine Letizia.

Année délicate pour Felipe VI. Leur réapparition côte à côte intervient après une année délicate pour Felipe VI, chef d'Etat au rôle essentiellement protocolaire mais garant de l'unité de la Nation, qui est intervenu plusieurs fois directement dans la crise en Catalogne, où 47% des électeurs préfèreraient rompre avec le royaume pour fonder une république.