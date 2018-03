Espagne : des milliers de manifestants à Barcelone après l'arrestation de Puigdemont

EN IMAGES

Des milliers de manifestants brandissant des drapeaux indépendantistes catalans sont descendus dimanche dans les rues de Barcelone après l'arrestation en Allemagne de l'ancien président Carles Puigdemont, réclamé par la justice espagnole, les plus échauffés se heurtant à la police. À l'appel d'un groupe séparatiste radical, les Comités de défense de la République, les militants se sont retrouvés sur les Ramblas, célèbres avenues au centre de Barcelone, criant "Liberté pour les prisonniers politiques" ou "Puigdemont notre président".



©LLUIS GENE / AFP

"C'est la démocratie qu'on demande". Carles Puigdemont a été arrêté dimanche à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, en vertu d'un mandat d'arrêt émis par l'Espagne. Il a été formellement inculpé vendredi de "rébellion", un délit passible de 30 ans de prison, avec 12 dirigeants séparatistes. Douze autres ont été inculpés de charges moins lourdes. "Le cri, c'est démocratie ! C'est ça qu'on demande, pas l'indépendance, ça n'a rien à voir. Là c'est la démocratie et la liberté qu'on demande, et l'Europe doit réagir", a témoigné au micro d'Europe 1 Javi, présent dans le cortège barcelonais. Mais d'autres manifestants avaient le ton plus ferme, et ont affirmé que l'arrestation de Carles Puigdemont n'arrêterait pas leur marche vers l'indépendance.



©LLUIS GENE / AFP

Heurts avec la police. Alors qu'un cortège défilait tranquillement, le ton est monté chez les manifestants convoqués par les Comités de défense de la République (CDR), groupe radical qui prône la rupture avec l'Espagne sans attendre. À proximité de la préfecture, certains ont lancé des poubelles en direction des policiers catalans, les Mossos d'Esquadra, qui ont repoussé la foule à coups de matraque et même tiré des coups de feu en l'air. D'après la radio catalane, des membres des CDR ont aussi coupé des routes, provoquant des embouteillages.



©JOSEP LAGO / AFP

"Cette Europe est une honte !" Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la délégation de la Commission européenne dans la métropole catalane, criant "Cette Europe est une honte !" Devant le consulat d'Allemagne, des manifestants ont brandi une photo de la chancelière allemande Angela Merkel, affublée d'une moustache à la Hitler. Carles Puigdemont avait quitté l'Espagne après la proclamation d'une République de Catalogne le 27 octobre dernier. Il s'était installé à Bruxelles dans l'espoir, déçu, de recueillir des appuis en Europe pour la cause de l'indépendance de la Catalogne, une des plus riches régions d'Espagne. Après son arrestation dimanche en Allemagne, il doit être présenté lundi à un juge.



©LLUIS GENE / AFP