Equateur : 12 morts dans l'accident d'un autocar

Le bilan est lourd. 12 personnes ont péri et 25 ont été blessées samedi dans l'accident d'un autocar qui s'est renversé sur une route de la province côtière de Manabí, dans l'ouest de l'Equateur, ont annoncé les secours. L'accident est survenu sur la route Jipijapa, dans la zone appelée "Les Amériques", selon la Commission du Transport d'Equateur.

Principales causes de mortalité. Les accidents de la route figurent parmi les principales causes de mortalité dans ce pays andin. Il y a environ une semaine, le choc frontal entre deux autocars dans la province de Guayas, voisine de celle de Manabí, a fait 11 morts et 54 blessés. En Equateur, 96% des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines (inexpérience du conducteur dans la majorité des cas), selon l'organisation de défense des usagers de la route Justice routière.