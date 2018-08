EN IMAGES - La Californie en proie aux flammes d'incendies dantesques

EN IMAGES

Les images semblent parfois tout droit sorties de films ou de séries apocalyptiques. Pourtant, c'est bel et bien en Californie, en 2018 que cela se passe. Quatre incendies, dont le gigantesque "Mendocino Complex" qui vient de battre le triste record de plus grand feu de l'histoire de l'État, ont déjà détruit des dizaines de milliers d'hectares et poursuivent encore leur course.

Les pompiers, au sol comme dans les airs, ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de contenir les flammes, qui se propagent d'autant plus vite que le temps reste encore très chaud et sec. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées depuis la mi-juillet. Certaines ont tout perdu. Au total, une dizaine de personnes, dont au moins quatre soldats du feu, ont été tuées.