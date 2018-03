Élections en Russie : "L’opinion publique accompagne Poutine"

INTERVIEW

Quel score obtiendra Vladimir Poutine, dimanche lors de l’élection présidentielle russe ? Telle est la seule question, ou presque, qui se pose à quelques jours de ce scrutin joué d’avance. L’ancien diplomate Vladimir Fédorovski a expliqué la longévité de l’homme fort de la Russie, aux commandes en tant que président ou Premier ministre depuis 2018, par sa forte popularité. "L’opinion publique l’accompagne. Les Russes vivent dix fois mieux avec lui qu’avec Eltsine", a estimé l’auteur du livre Au cœur du Kremklin, des tsars rouges à Poutine, vendredi sur Europe 1.

"Malgré les sanctions, il n’a jamais été aussi populaire." "Poutine a su mettre en scène le roman national russe, et l’Occident l’a aidé. Malgré les sanctions (prises après la guerre en Ukraine), il n’a jamais été aussi populaire. La crise actuelle (liée à l’empoisonnement de l’ex-espion russe Skripal) le renforce", a poursuivi Vladimir Fédorovski au sujet de l’affaire de Skripal, qui a provoqué un regain de tensions entre la Russie et l’Occident.

"Jamais la paix n’a été si fragile." L’ancien diplomate a également exprimé son inquiétude au sujet des relations exécrables entre son pays et le camp occidental, après les nombreuses crises (guerre en Ukraine, accusations d’ingérence dans l’élection américaine…) de ces dernières années. "Je suis terriblement inquiet. On est entré dans une phase d’escalade qui pourrait entraîner une rupture historique entre la Russie et l’Occident. Jamais la paix n’a été si fragile", a prévenu Vladimir Fédorovski.