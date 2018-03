Ecole obligatoire dès 3 ans : comment font nos voisins ?

Emmanuel Macron a décidé d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire dès trois ans à partir de la rentrée 2019. Le gouvernement s'apprête ainsi à modifier l'article L131-1 du code de l'éducation qui dispose : "L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans". L'abaissement de l'âge obligatoire d'entrée à l'école, qui remontait à la loi de 1882 de Jules Ferry, est symbolique puisque la majorité des enfants fréquentent déjà l'école maternelle dès 3 ans et ne devrait concerner que 26.000 bambins. Mais quelles sont les politiques sur le sujet dans les autres pays de l'OCDE ? Dans le domaine, la décision du chef de l'Etat va à l'encontre des politiques de nos voisins.

Une majorité penche pour 6 ans. Pour la majorité d'entre eux, l'âge obligatoire d'entrée à l'école commence à 6 ans. C'est par exemple le cas en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Irlande ou bien encore en Norvège. Le Royaume-Uni a fait le choix de faire commencer la scolarité plus tôt. Les enfants sont ainsi obligés de se rendre en classe dès 5 ans en Ecosse, au pays de Galles et Angleterre, et même dès 4 ans pour l'Irlande du Nord, ce qui fait figure d'exception.

Réussite au classement PISA. Certains pays ont également fait le choix de faire commencer la scolarité obligatoire plus tard. C'est notamment le cas de l'Estonie, où la scolarité est obligatoire à partir de 7 ans. Tallinn se classe par ailleurs à la troisième place dans le classement PISA (programme international de suivi des acquis). Les établissements du pays accueillent toutefois les enfants dès leur plus jeune âge. La Finlande a fait un choix identique en obligeant la scolarité dès 7 ans et se classe à la cinquième place du classement PISA. Même si la plupart des pays établissent la scolarisation obligatoire aux alentours de 6 ans, des établissements existent pour accueillir les bambins dès le plus jeune âge.