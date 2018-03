Donald Trump estime avoir "une bonne chance" de voir Kim Jong Un abandonner ses armes nucléaires

Donald Trump a estimé mercredi sur Twitter qu'il y avait à présent "une bonne chance" de voir le dirigeant nord-coréen abandonner ses armes nucléaires.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 mars 2018

Kim Jong Un a "hâte de rencontrer" Donald Trump. Le président américain a également tweeté avoir reçu la veille un message du président chinois Xi Jinping selon lequel la rencontre de ce dernier "avec Kim Jong Un s'était 'très bien' passée et que M. Kim avait hâte de le rencontrer. Mais en même temps et malheureusement, une pression et des sanctions maximum doivent être maintenues à tout prix!", a ajouté Donald Trump.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 mars 2018

Une rencontre avant "fin mai". Le 9 mars dernier, Donald Trump avait surpris en acceptant une rencontre historique avec le leader nord-coréen. Kim Jong Un s'est engagé à œuvrer à la "dénucléarisation" de la péninsule coréenne et a promis de s'abstenir "de tout nouveau test nucléaire ou de missile" pendant d'éventuelles négociations. La rencontre doit se tenir "avant fin mai".