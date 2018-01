Deux avions se heurtent au sol à Toronto, pas de victime

Un avion avec 174 personnes à bord, à l'arrêt sur le tarmac de l'aéroport Pearson de Toronto, a été percuté vendredi soir par un appareil en remorquage dont l'empennage s'est embrasé, sans faire de victimes, ont indiqué les compagnies et l'aéroport.

Le Boeing B737 de la compagnie canadienne WestJet avec 168 passagers et six membres d'équipage attendait sur le tarmac de pouvoir manœuvrer pour être au contact et débarquer les nombreux vacanciers de retour de Cancun (nord-est du Mexique), a indiqué WestJet, deuxième compagnie canadienne. Un peu après 18 heures locale (23H00 GMT), un appareil de la compagnie charter Sunwing, en cours de remorquage par la société de services aéroportuaires Swissport, a heurté un autre avion, a indiqué le transporteur Sunwing. Sur des images postées sur les réseaux sociaux depuis l'appareil de WestJet, des flammes apparaissent en bout de fuselage du second appareil.

Toronto airport. Two planes collide pic.twitter.com/xyqgqSXvIG — Thinker (@areta) 6 janvier 2018

Des passagers évacués en toboggans. "Les 168 passagers et les six membres d'équipage sont indemnes", a assuré la compagnie Westjet sur son compte Twitter. "Nous pouvons confirmer que les passagers sont en sécurité dans le terminal" à l'aéroport Pearson, a ajouté la compagnie. La grande majorité des passagers a été évacuée par les toboggans de sécurité, a indiqué WestJet. Les services de secours ont rapidement été sur place pour circonscrire cet incendie, a indiqué l'aéroport Pearson où l'été dernier un incident similaire s'était déjà produit.