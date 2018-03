Depuis le Mexique, les Pussy Riot rejettent la réélection de Poutine

Le groupe contestataire russe féminin Pussy Riot, présent au Mexique dans le cadre d'un festival de musique, a rejeté la réélection de Vladimir Poutine en Russie. "Vladimir Poutine vient de remporter les élections pour la quatrième fois. Nous avons créé ce groupe car nous ne le voulions pas comme président, et cela s'est transformé ensuite en un mouvement international. D'ailleurs, chacune peut devenir une Pussy Riot, vous toutes pouvez être des Pussy Riot", a déclaré dimanche soir sur scène Nadejda Tolokonnikova, leader du groupe punk contestataire.

Peu avant de monter sur la scène du festival "Vive Latino" à Mexico, le groupe a lancé son dernier single intitulé Elections. "Devinez qui va gagner ?", ont écrit les Pussy Riot sur Twitter. Le groupe a également dénoncé la vague de féminicides qui secoue le Mexique, où, selon l'ONU, 7,5 femmes sont tuées chaque jour.

it's the election day in Russia (guess who'll win??)



and here is Pussy Riot's new song & video - E L E C T I O N S











