Corée du Nord : Trump dit avoir un bouton nucléaire "plus gros" que celui de Kim Jong-Un

La réplique pourrait faire sourire, si elle ne concernait pas un sujet aussi grave que la menace nucléaire... Le président américain Donald Trump a moqué mardi son homologue nord-coréen, affirmant avoir un bouton nucléaire "plus gros et plus puissant" que Kim Jong-Un.

Lundi, le dirigeant nord-coréen avait assuré pouvoir frapper avec des missiles nucléaires l'ensemble du territoire américain, lors de son adresse à la nation du Nouvel An. Répétant que son pays était un Etat nucléaire à part entière, il avait averti qu'il avait en permanence à sa portée le "bouton" atomique.

"Moi aussi j'ai un bouton nucléaire". Reprenant la surenchère verbale qui avait caractérisé les relations entre les deux dirigeants l'an dernier, le président américain a réagi sur Twitter : "Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le 'bouton nucléaire est sur son bureau en permanence' . Que quelqu'un de son régime affaibli et affamé le prévienne que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et mon bouton fonctionne !"

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!