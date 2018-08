Californie : l'incendie "Carr Fire" fait une septième victime

C'est l'un des incendies les plus dévastateurs de l'historie de la Californie. Baptisé "Carr Fire", il vient de faire un septième mort dans le nord de cet Etat de la côte Ouest américaine.

Des incendies qui couvrent l'équivalent des deux tiers de Los Angeles. Deux autres incendies, qui font également rage dans les comtés de Mendocino, Lake et Colusa, à 145 kilomètres de San Francisco, ont fortement progressé samedi et ont parcouru 81.500 hectares. Les feux de Mendocino couvrent l'équivalent des deux tiers de Los Angeles, qui est la deuxième agglomération des Etats-Unis. Les pompiers ne les maîtrisaient qu’à 34 %, précise Ouest-France. "La saison des feux vient juste de commencer", a indiqué Ken Pimlott, directeur de Cal Fire, California Department of Forestry and Fire Protection.

Plus de 20.000 évacuations. "Nous avons l’impression d’être au pic de la saison, alors qu’en fait c’est la situation que nous avons au début de la saison", a-t-il ajouté. "Cela participe d’une tendance, qui va devenir la nouvelle normalité, avec laquelle il faudra apprendre à vivre", a quant à lui déclaré Jerry Brown, le gouverneur de Californie. Plus de 20.000 habitants ont dû être évacués.