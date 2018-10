Brexit : la France s'est préparée au choc de l'absence d'accord avec Londres

La France est déterminée à trouver un bon accord avec Londres pour gérer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais elle s'est préparée à un échec des négociations, a affirmé mardi la ministres chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau. "Tout est sur la table. Nous demandons à Theresa May d'examiner l'offre faite par les 27. Nous pouvons avoir un Brexit en douceur ou un Brexit dur", a-t-elle averti à son arrivée à Luxembourg pour une réunion avec ses homologues européens et le négociateur de l'UE Michel Barnier.

Des mesures pour les Français expatriés. "Nous nous sommes préparés à tous les scénarios, y compris une absence d'accord", a assuré Nathalie Loiseau. "J'ai présenté il y a quelques jours au conseil des ministres un projet de loi préparé avec le ministre des Affaires étrangères pour pouvoir légiférer par ordonnance, afin de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'absence d'accord", a-t-elle expliqué. "Ces mesures sont destinées à nos citoyens qui sont au Royaume-Uni et qui reviendraient en France, mais également aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont sur notre territoire, afin de permettre le passage à travers le tunnel sous la Manche et les contrôles qui peuvent être nécessaires en cas d'absence d'accord ou qui peuvent être nécessaires à la fin d'une période de transition", a-t-elle précisé.

Nathalie Loiseau a également confirmé le recrutement d'agents pour les douanes. "Nous travaillons pour mettre en place des infrastructures afin de faire en sorte que le contrôle soit le moins pénalisant possible à l'entrée sur le territoire européen, puisque l'entrée sur le territoire français c'est aussi l'entrée sur le territoire européen", a-t-elle souligné.

Blocage sur la question irlandaise. Michel Barnier va informer mardi les ministres européens de l'état des négociations avec le Royaume-Uni et expliquer les dernières propositions refusées dimanche par Londres. "Nous soutenons la demande de l'Irlande pour une solution globale à la frontière irlandaise. C'est essentiel, pour l'Irlande et aussi pour nous tous. C'est une question très importante", a insisté Nathalie Loiseau. Les dirigeants de l'UE écouteront mercredi les explications de Theresa May et décideront ensuite de la conduite à tenir au cours d'un dîner de travail à 27.

Ils devraient se prononcer à cette occasion sur l'opportunité d'organiser un sommet extraordinaire à la mi-novembre. Nathalie Loiseau a répété les conditions imposées par le président Emmanuel Macron. "Nous verrons ce qui sera décidé mercredi. Des progrès significatifs doivent être réalisés sur la frontière afin que nous puissions finaliser les détails en novembre", a-t-elle déclaré.