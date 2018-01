Bombardements de l'armée israélienne dans la nuit en Syrie

L'armée israélienne a mené dans la nuit plusieurs frappes aériennes et des tirs de missiles en Syrie, entraînant notamment des dégâts matériels "près d'une position militaire", a indiqué mardi un communiqué de l'armée syrienne.

Damas aurait "touché" un avion israélien. Le communiqué syrien est resté vague quant à la cible des bombardements israéliens qui se sont produits à trois reprises dans la nuit du lundi à mardi. L'armée de Damas assure avoir "touché" un avion israélien.

L'aviation israélienne a tiré "plusieurs roquettes" en direction de la région de Qoutayfé, au nord-est de Damas et l'armée syrienne a "riposté" à l'assaut, "touchant un des avions", selon le communiqué syrien. L'Etat hébreu a tiré deux missiles sol-sol depuis le Golan occupé, mais l'armée syrienne les a interceptés, selon le communiqué.

La Syrie, alliée du Hezbollah libanais. Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, Israël a mené plusieurs raids contre l'armée syrienne et son allié, le Hezbollah libanais - l'ennemi juré de l'Etat hébreu. Israël et la Syrie sont techniquement toujours en état de guerre. Israël occupe depuis 1967 quelque 1.200 km2 du plateau du Golan, qu'il a annexés, une décision non reconnue la communauté internationale. Environ 510 km2 restent sous contrôle syrien.