Arrestation d'un gourou américain qui marquait ses esclaves sexuelles

Le gourou présumé d'une secte qui entretenait, pour son propre compte, un réseau d'esclaves sexuelles, qu'il faisait marquer par brûlure, a été interpellé dimanche au Mexique, extradé et devait être présenté à la justice américaine mardi. Keith Raniere, 57 ans, a fondé en 1998 une organisation baptisée Executive Success Program (ESP), qui tenait des séries d'ateliers dont le but officiel était de "réaliser le potentiel humain" des participants. En 2003, il a créé une deuxième entité, baptisée Nxivm, qui chapeautait ESP, selon le document de la plainte déposée mi-février par le ministère public devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

Esclaves et maitres. Dès les débuts d'ESP, Keith Raniere est soupçonné d'avoir entretenu un cercle de 15 à 20 femmes sous influence, avec lesquelles il avait des relations sexuelles à son gré. En 2015, il aurait créé une organisation parallèle pyramidale, baptisée DOS, qui comprenait des "esclaves" et des "maîtres". Tous les membres étaient des femmes avec, au sommet de la pyramide, le gourou présumé Keith Raniere lui-même. Parmi les missions des "esclaves", figurait notamment l'obligation d'avoir des rapports sexuels avec Keith Raniere lorsque cela leur était demandé. Avant d'être acceptées comme esclaves, les femmes devaient fournir de la "garantie", c'est-à-dire divers éléments compromettants pour elles-mêmes, photos, lettres, ou documents, que l'organisation se réservait le droit de rendre publics si elles quittaient DOS.

Défection de plusieurs membres. Après la défection de plusieurs membres et la publication d'un long article dans le New York Times, en octobre, le gourou présumé s'est enfuit au Mexique, où il a été interpellé dimanche, dans une villa luxueuse de la station balnéaire Puerto Vallarta. Il est poursuivi pour trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces. S'il est reconnu coupable de ces chefs d'accusation, Keith Raniere risque, au minimum, 15 ans de prison, et encourt jusqu'à la réclusion à perpétuité. Selon l'article du quotidien , environ 16.000 personnes auraient suivi les formations d'ESP ou Nxivm depuis 1998.